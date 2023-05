Officieel: Ronny Deila nieuwe trainer van Club Brugge

Deila is 47 en was bezig aan zijn eerste seizoen bij Standard. Hij loodste de ploeg naar play-off 2, in de strijd om een Europees ticket. Het vertrek van Deila is met onmiddellijke ingang: bij de wedstrijd tegen Cercle Brugge zaterdag zal hij niet meer op de bank zitten.

Opstapclausule

Club Brugge bevestigt ondertussen de komst van Deila. "Daarover bereikten Standard Luik en Club Brugge enerzijds en Ronny Deila en Club Brugge anderzijds vandaag een akkoord," laat Club Brugge weten. "Met Deila haalt Club een coach binnen die weet wat prijzen pakken is," zegt Club Brugge. "De Noor werd 2 keer Schots landskampioen met Celtic Glasgow en 1 keer Noors Landskampioen met Stromsgodset. Met beide elftallen won hij ook de respectievelijke nationale bekers. In 2021 werd hij met New York City FC kampioen in de MLS."

Deila volgt interim-coach Rik De Mil op. "De Mil kan aansluiten in de technische staf van Deila en beslist in de komende weken over zijn toekomst. Ronny Deila brengt assistent Efrain Juarez mee. De voormalige Mexicaanse verdediger en A-international was ook al assistent van Deila bij Standard en New York City."

Technische staf

Keeperstrainer Wouter Biebauw, video-analist Matthias Bernaert en de 2 physical coaches Eddie Rob en Carl Vandenbussche blijven in de technische staf van de A-kern. Nicky Hayen en Steve Colpaert keren zoals afgesproken terug naar Club NXT, net zoals coach Hayk Milkon die terugkeert naar de U18.

Club Brugge stelt zijn nieuwe coach officieel voor bij de eerste training van het nieuwe seizoen, eind juni.