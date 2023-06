Officieel: KAM Sports neemt KV Kortrijk over. Kaminski broers presenteren zich als nieuwe eigenaars

Het is officieel nu: KV Kortrijk komt in Amerikaanse handen. Meer nog, de broers Matthew en Michael Kaminski, de nieuwe eigenaars van KV Kortrijk, komen vanmiddag op de club tekst en uitleg geven.

De voorbije dagen was het al duidelijk dat Vincent Tan effectief KV Kortrijk ging verkopen. Het Engelse Burnley had afgehaakt. Tan had een ultimatum gesteld tussen de beide geïnteresseerde overnemers en het bod van KAM Sports bleek het hoogste te zijn. De voorbije uren konden KAM Sports en Vincent Tan exclusief met elkaar onderhandelen, om te evolueren naar een bod dat in de buurt van 17,5 miljoen euro ligt.

Kaminski broers presenteren zich als nieuwe eigenaars

En de overname is intussen beklonken. Want de eigenaars van KAM Sports, de sportinvesteringstak van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Kaminski Group, komen persoonlijk uitleg geven bij de overname. De Poolse Amerikanen Michael en Matthew Kaminski presenteren zich vanmiddag op de club als de nieuwe eigenaars. Welke hun plannen zijn met KV Kortrijk, vernemen we dan al iets meer in detail. Allicht komen zij vooral aankondigen wat er de komende weken te gebeuren staat met de club. Het aanstellen van een nieuwe CEO en een nieuwe coach, het binnenbrengen van nieuwe spelers ook, zijn prioriteiten voor KV Kortrijk.

De Kaminski Group wordt geleid door Maciek Kaminski, een Amerikaans-Poolse zakenman en oprichter van Kaminski Asset Management Inc, gevestigd in de VS. De Kaminski Groep richtte in 2022 KAM Sports op, met als doel om op verschillende niveaus in de sport te investeren. Hij probeerde eerder al het Engelse Everton over te nemen en een Griekse club. KV Kortrijk wordt bij deze zijn eerste echte wapenfeit.

Statement Vincent Tan

Op de website van de club geeft de vorige eigenaar van KV Kortrijk, Vincent Tan, wat uitleg:

" Door deze deal zullen Tan Sri Vincent en Managing Director Ken Choo de club verlaten. Ze wensen de club daarbij het allerbeste voor de toekomst."

Tan Sri Vincent Tan bevestigt de overeenkomst: “Ik wens Maciek Kaminski en zijn familie het allerbeste. De heer Kaminski is een goede eigenaar voor de club, die al ervaring heeft in het voetbal. Ik denk dat hij de club naar een nog grotere hoogte zal brengen. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de fans, het personeel en de stad te bedanken voor hun steun tijdens mijn periode hier.” Ken Choo, vertrekkend Managing Director van KV Kortrijk, voegt toe: “Ik wil Maciek Kaminski en zijn familie feliciteren. Ik heb het geluk dat ik de laatste zeven jaar samen met Vincent betrokken ben geweest bij deze club en ik wil mijn waardering uitspreken naar het personeel, onze supporters en onze sponsors. Ik weet zeker dat Maciek en zijn familie het goed zullen doen. Hij heeft een passie voor deze geweldige sport en we zijn allemaal benieuwd wat hij voor de club en haar gemeenschap kan betekenen.”

