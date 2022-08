Officieel: Charles De Ketelaere tot 2027 in Milaan

Charles De Ketelaere tekende woensdag in de vooravond, zoals verwacht, een contract voor 5 seizoenen bij de Italiaanse kampioen AC Milan. Hij is zo, voor 35 miljoen euro, de duurste uitgaande transfer ooit uit de Belgische competitie. Niet kwaad, voor een jongen uit SInt-Andries!

Op Twitter zijn er al de hele dag beelden te zien van CDK aan het ziekenhuis in Milaan, waar hij z’n medische testen ondergaat, bij zijn hotel en in de vooravond ook aan Casa Milan. De Ketelaere is afgelopen nacht aangekomen in Italië. Net als aan het ziekenhuis was er ook op de luchthaven veel belangstelling van pers en supporters.

Voor 35 miljoen euro

De onderhandelingen voor de transfer sleepten al lang aan. De 21-jarige Rode Duivel verlaat uiteindelijk Club Brugge voor een bedrag van om en bij de 35 miljoen euro. Om 20u52 maakten de beide clubs de transfer officieel.

CDK.

Made in Bruges.

Make us proud in Milan!



https://t.co/fNNk3LGlZE pic.twitter.com/BZDt01dnpw — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 2, 2022

CDK in Milaan