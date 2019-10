Officieel: Bernd Storck moet cercle redden

Het is nu ook officieel: Bernd Storck is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. De 56-jarige Duitser ondertekende een contract bij Groen-Zwart tot het einde van dit seizoen.

Een onbekende in het Belgisch voetbal is Bernd Storck alvast niet. Onder zijn bewind groeide Moeskroen vorig seizoen nog uit tot een ware competitierevelatie. Na een spelerscarrière bij onder meer VfL Bochum en Borussia Dortmund, waarmee hij in 1989 de DFB-Pokal won, ontwikkelde Storck zich intussen als succesvol coach. Nadat hij zijn trainerscarrière, als assistent, bij Hertha BSC nog begon, volgden verder nog passages als co-trainer bij onder meer Wolfsburg en opnieuw Borussia Dortmund. Na een zijn passage bij Moeskroen kiest Storck nu voor een nieuwe uitdaging in de Jupiler Pro League bij Cercle Brugge.