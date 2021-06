Het is vandaag exact nog 100 dagen tot de start van de 2021 UCI Road World Championships, het WK wielrennen dat in Vlaanderen plaatsvindt van 18 t.e.m. 26 september.

Knokke-Heist en Brugge zijn naast Antwerpen en Leuven gaststeden. Tussen Knokke-Heist en Brugge wordt de tijdrit gereden. In die gemeenten wordt een aftelklok geplaatst in het centrum. Die staat in Brugge op 't Zand, in Knokke-Heist op de hoek van de Lippenslaan en de Dumortierlaan.