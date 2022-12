Oekraïens meisjesteam op baskettornooi in Kortrijk

In Kortrijk loopt het Christmas Tornooi, het grootste baskettornooi van Europa voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. In 3 dagen spelen 158 ploegen 370 wedstrijden.

Maar de ogen zijn vooral gericht op het meisjesteam uit Oekraïne, waar momenteel geen sportcompetities en wedstrijden mogelijk zijn. En de deelnemers kunnen zo heel even de oorlog vergeten.

Eerbetoon

De kwalificatiewedstrijd van de Oekraïense meisjes startte vanmiddag met een kort eerbetoon. Al spelers kregen daarna een geschenk en applaus. En voor de groep leek de oorlog heel even ver weg.

Maria Dubas, coach Mobi Ukraine: "Het is momenteel moeilijk om te spelen in Oekraïne omdat er geen elektriciteit is. En alarmsirenes gaan voortdurend af. Wedstrijden spelen is daardoor onmogelijk. Veel ouders laten hun kinderen ook niet toe om ver van huis te gaan, omdat het te gevaarlijk is. Je weet nooit waar een raket kan inslaan."

Terug naar Oekraïne

Een aantal spelers woont momenteel in Letland, waar ze een tijdelijk onderkomen gevonden hebben. Maar enkele meisjes keren na dit tornooi terug naar Oekraïne.

"Het is moeilijk om ons enkel op de sport te concentreren door alles wat er nu gaande is in Oekraïne. Maar aan de andere kant kunnen onze jongeren weer eens van het normale leven genieten. Het is misschien niet goed voor de sport, maar dit hier is wel goed voor de jongeren."

"Moment om oorlog even te vergeten"

De ploeg verblijft voor dit tornooi in het Parkhotel. Zaterdag worden de halve finales en finales afgewerkt in De Lange Munte.

"Verschillende meisjes verblijven in het buitenland", zegt Peter De Lepeleire van de organisatie. "En het is een uniek moment voor hen om nog eens wedstrijden op niveau te spelen. Het zijn meisjes die in de nationale selectie speelden en die nu hun carrière noodgedwongen moeten stopzetten door die oorlog.

Dit jaar wilden ze absoluut die kinderen een moment geven om even die oorlog te vergeten. En dat zullen ze nu hopelijk doen, denk ik."

Het Oekraïnse basket team is één van de 158 ploegen op het grootste basket tornooi van Europa, waarop zowel zaalbasket als e-basket gespeeld worden. Voor het eerst kunnen ook spelletjesfanaten deelnemen aan een baskettornooi vanuit de luie zetel.