Oedelemnaar is Belgisch kampioen trailmotor

Vandaag vond in Bergen de laatste manche van het BK trialmotor plaats. De Belgische kampioen is een West-Vlaming uit Oedelem: Emile Mattheeuws.

Trailmotor is een discipline waarbij de rijders met een motorfiets een technisch parcours vol obstakels afleggen, en daarbij moeten ze proberen om zo weinig mogelijk voet aan de grond te zetten. Emile Mattheeuws uit Oedelem is de huidige Belgisch kampioen en meteen de eerste West-Vlaming ooit die deze titel behaalde. Emile kreeg de trialmicrobe op jonge leeftijd te pakken door zijn vader. Met z'n gedrevenheid en werkkracht bereikt hij daarna snel het topniveau in België. Het afgelopen jaar pakte Emile bovendien al eens een top-15 plaats in een manche van het WK.