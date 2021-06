Obasuyi mag naar Tokio

Oostendenaar Michael Obasuyi heeft zondag op het BK atletiek in Brussel de 110 meter horden gewonnen. Hij verpulverde zijn persoonlijk record en liep precies de olympische limiet van 13.32.

Het persoonlijk record van Obasuyi stond sinds 2019 op 13.54. Daar dook hij zondag in Brussel dus ruimschoots onder. "Dit is het mooiste moment van mijn leven", reageerde de 21-jarige na afloop.

"Ik heb keihard gewerkt om ooit de Spelen te halen en dat komt allemaal samen in dit ene moment. Wat ik in Tokio presteer, maakt mij eerlijk gezegd niet meer zo veel uit. Mijn seizoen is geslaagd, al zie ik mezelf nog wel het Belgisch record lopen." Dat record staat sinds 1998 op naam van Jonathan N'Senga met 13.25.

Obasuyi was na afloop in tranen. "Waarom ik zo emotioneel ben? Mensen beseffen dat niet altijd, maar het leven van een topsporter kan hard zijn. Deze winter heb ik naast het EK indoor gegrepen en acht weken geleden heb ik mijn adductor nog gescheurd. Allemaal tegenslagen die niet makkelijk te verteren waren", besloot Obasuyi.