Nummer 25 voor van der Poel in Otegem

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft maandag de veldrit in Otegem gewonnen. De Nederlander haalde het in de traditionele herkansing na de nationale kampioenschappen voor wereldkampioen Wout van Aert (Cibel-Cebon) en kersvers Belgisch kampioen Toon Aerts (Telenet Fidea Lions).

Van der Poel, die zich zondag in Huijbergen voor de vijfde keer op rij tot Nederlands kampioen veldrijden kroonde, profiteerde even voorbij half cross van een foutje van Van Aert. In de strijd om de derde plaats vocht Aerts lange tijd een duel uit met de verrassende Iserbyt, tot de West-Vlaming zich blesseerde aan de enkel en het podium liet lopen.

Vierde zege op rij in Otegem

Voor Van der Poel is het zijn 25e overwinning van het seizoen, zijn negentiende op rij. In Otegem is het zijn vierde zege op een rij.

Wie wint er in #Otegem? Juist ja. Van Aert is 2de. Aerts 3de. #FocusWTV pic.twitter.com/yYAVgc2nGt — Davy Vercamer (@dvercame) January 14, 2019

Eerder op de dag won bij de vrouwen de Nederlandse Denise Betsema. Zij haalde het voor Loes Sels en de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. Een vermoeide Sanne Cant werd negende.