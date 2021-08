'Nu frieten met een goeie klad mayonaise': bronzen Florian Van Acker terug in België

Een delegatie met paralympische atleten is dinsdag teruggekeerd van de Paralympische Spelen in het Japanse Tokio. De atleten landden rond 11 uur op de luchthaven van Zaventem. Onder hen tafeltennissers Laurens Devos die goud haalde en Florian Van Acker die met een bronzen medaille terugkeerde....

De 21-jarige Laurens Devos pakte zaterdag zijn tweede opeenvolgende paralympische titel in de klasse 9. De nummer één van de wereld versloeg in de finale de Australiër Lin Ma in vier sets.

De 24-jarige Florian Van Acker slaagde er zaterdag niet in zich te plaatsen voor de finale van het tafeltennistoernooi in de klasse 11 en moest tevreden zijn met brons. Samen met nog andere paralympische atleten kwamen Devos en Van Acker dinsdagochtend na een lange vlucht aan in België. Ze werden op Brussels Airport opgewacht door familie en vrienden en in de bloemetjes gezet.

Van Acker blikte misnoegd terug op zijn deelname. "Die Spelen trokken gewoon op niks. Het waren heel slechte omstandigheden, met veel vocht. Ik heb zelfs geen vierde van mijn niveau gehaald. Het is een zeer triestig geval, één grote klucht." De 24-jarige atleet is ook niet tevreden met zijn bronzen medaille. "Ik ben geklopt door de omstandigheden en zeker niet door een betere tegenstander. Verliezen op een correcte manier is iets anders."

Beide atleten gaan nu eerst tijd nemen om te vieren met familie en kijken nadien uit naar de volgende Paralympische Spelen in de Franse hoofdstad Parijs. "Ik ga een biefstuk met friet eten, met een 'goeie klad' mayonaise. Ik ga ervan genieten en ik ga Tokio zo snel mogelijk vergeten", aldus Van Acker.

Van Acker hoopt en denkt dat het in Parijs niet zo vochtig is als in Tokio. "Ik geloof wel dat daar de omstandigheden goed zullen zijn en dat ik daar mijn niveau wel kan halen. Als er iemand mij daar kan kloppen, dan zal ik die tegenstander feliciteren', benadrukte Van Acker.