Nokere Koerse pakt uit met dameskoers

De affiche voor de wedstrijd toont een renner gezeten op een koe. Daarop staat de uitroep 'Zo'n koerse raak je nooit beeuuuh!'. Vorig jaar stond op de affiche een renner gezeten op een kinderdriewieler met de tekst 'Flandriens krijg je niet klein'.

"De voorstelling van onze affiche is stilaan een traditie aan het worden", verduidelijkte woordvoerder Robrecht Bothuyne. "In 2017 pakten we uit met onze eerste affiche. Ook toen stond een koe nadrukkelijk op het geheel geprint. Nu pakken we opnieuw uit met een koe, maar één die met een renner op haar rug over kasseien loopt, een link naar ons parcours waar een pak van die kasseien in steken. Nokere Koerse is als wedstrijd op zich een unicum. Nokere telt zowat 650 inwoners.

2000 vips

Wij planten die dag in en om Nokere meer dan 2000 vips neer, een drievoud dus van het aantal inwoners, naast de duizenden andere toeschouwers die afzakken naar Nokere. Wat betreft het deelnemersveld van onze wedstrijd is het nog wat wachten. Begin maart zullen we alle teams vrijgeven."

Wedstrijd voor dames elite

Nokere Koerse pakt in 2019 voor het eerst ook uit met een wedstrijd voor dames elite. "Net als bij de mannen vertrekken en de vrouwen in Deinze. Hun startsein volgt om 9u45", meldde koersdirecteur Rony De Sloovere. "Het parcours van de vrouwen omvat vrijwel dezelfde omloop als onze junioreskoers van zaterdag 16 maart. Dat wil zeggen dat zij na een lus in Deinze, Kruishoutem, Waregem en Zingem na 51 kilometer beginnen aan de vijf plaatselijke omlopen, van elk 11,3 kilometer, op en rond Nokereberg. Rond 13u00 kennen we de eerste winnares."