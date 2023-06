Nog veel vragen op eerste training van KVO

Op de eerste training kwamen 29 spelers opdagen, maar die werden nog opgevangen door beloftetrainers Kurt Bataille en Michiel Jonckheere. Hoe het verder moet, hangt af van de Amerikaanse eigenaars, die nog steeds de touwtjes in handen hebben.

Na de degradatie zorgde de Pacific Media Group nog voor de nodige centen voor een proflicentie, maar KVO stond wel te koop. Belangstelling was er genoeg, uit Engeland, China en Saudi-Arabië, maar op vandaag is KVO nog steeds Amerikaans. Zonder Paul Conway, en Gauthier Ganaye, maar wel met Nils Vanneste, die vandaag aangesteld werd als de nieuwe sportieve verantwoordelijke.

"Wij gaan alles eraan doen om weer over te gaan. Maar we mogen dat niet onderschatten. We kunnen niet zomaar zeggen dat we zullen overgaan, maar we moeten er wel alles aan doen om dat te bewerkstelligen."

Nieuwe trainer en spelers

Nils Vanneste moet eerst en vooral op zoek naar een nieuwe trainer. Vanderhaeghe, De Mil, Van Imschoot bedankten, nu zijn de pijlen gericht op Stijn Vreven. Ook op spelersvlak heeft Vanneste heel wat werk aan de winkel. 14 zijn er weg, en van de 29 op de eerste training zien we er ook een aantal niet meer terug. Nils Vanneste: “Het is voor mij een eer om deze kans te krijgen en ik zal mijn best doen om binnen het beschikbare budget een zo sterk mogelijke ploeg samen te stellen. Er is de komende maanden veel werk aan de winkel, te beginnen met het aanstellen van een nieuwe technische staf. De gesprekken zijn gaande en ik hoop dat ze zeer binnenkort een eindfase zullen bereiken. Ik wil in ieder geval in de mate van het mogelijke meer inzetten op Belgische spelers in ons beleid, met oog voor lokale identiteit.”

KVO oefent dit weekend tegen Oudenburg en Ichtegem. Dat zal normaal gezien al onder het bewind zijn van de nieuwe hoofdtrainer.