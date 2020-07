Nog nieuwe transfers voor KV Oostende

Dat heeft KVO dinsdag bekendgemaakt. De voetballer verzamelde in 2018 drie caps voor zijn land na een goed half seizoen bij Dundee United en zijn overstap in januari van dat jaar naar Celtic. Voor de Schotse recordkampioen speelde hij 27 wedstrijden. De voorbije tweede seizoenshelft werd Hendry uitgeleend aan het Australische Melbourne City. Wegens een zware knieblessure speelde hij slechts twee matchen in de A-League.

"Jack is een verdediger die perfect past in het systeem dat we willen spelen", stelt Executive President Gauthier Ganaye. "Hij kan vooruit verdedigen, is snel én kopbalsterk. Met zijn 1m94 is hij bovendien een wapen op stilstaande fases. Je hebt veel kwaliteiten als je op je 23e wordt opgepikt door een club als Celtic. We zijn ervan overtuigd dat hij die hier ook zal tonen."

Drie inkomende transfers

KV Oostende stelde gisteren maar liefst drie inkomende transfers voor. Eerder op de dag meldde KVO al de komst van de Duitse jeugdinternational Frederik Jäkel. De 19-jarige centrale verdediger wordt op huurbasis overgenomen van RB Leipzig. Doelman Guillaume Hubert (26) maakt dan weer de overstap van Club Brugge. De doelman zette zijn handtekening onder een contract tot en met 2023. Hubert brak in 2015 door op het hoogste niveau bij Standard. In twee seizoenen verdedigde hij het doel bij de Rouches 36 keer, waarna Hubert naar Club Brugge verkaste. Ook daar kon de doelman niet overtuigen, hij stond er slechts zes keer onder de lat. Afgelopen seizoen leende blauw-zwart Hubert uit aan Cercle Brugge, goed voor negen basisplaatsen. Bij KVO gaat Hubert de concurrentie aan met de Kameroener Fabrice Ondoa.