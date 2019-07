Noah Vandenbranden heeft in Rekkem de Arend der Juniores gewonnen, een manche in de beker van België.

Vandenbranden haalde het in de sprint van een kleine groepje. Gust Lootens is tweede, Yannick Vos derde. Dries De Pooter is de nieuwe leider in de Beker van België. Vandenbranden is in Rekkem de opvolger van Remco Evenepoel.