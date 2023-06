Noa Lang zint op vertrek bij Club Brugge: "Hoogste tijd om weg te gaan uit België"

Kroatië plaatste zich woensdagavond als eerste voor de finale van de Nations League. In de Kuip in Rotterdam wonnen de Kroaten na verlengingen met 2-4 (2-2 na 90 minuten) van thuisland Nederland.

Bij Oranje gaf Club Brugge-speler Noa Lang, die met een ultieme gelijkmaker in de toegevoegde tijd (90.+6) de verlengingen afdwong, nadien aan dat het "de hoogste tijd" is om te vertrekken uit België.

"Het is voor mij de hoogste tijd om weg te gaan uit België", zei de 23-jarige aanvaller na de wedstrijd bij de Nederlandse Omroep NOS. "Ook met alles eromheen. Ik houd oprecht alles open. Nederland is ook een optie. Misschien is het wel iets verrassends. We gaan het zien."

Lang deelde mee dat hij kan rekenen op de nodige interesse. "Ik kan niet ontkennen dat ik veel heb gesproken", zei de excentrieke Nederlander, die verder niet in zijn kaarten liet kijken. Lang voetbalt sinds oktober 2020 bij Club Brugge, eerst op huurbasis van Ajax en nadien maakte hij een definitieve transfer.