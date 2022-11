Noa Lang verlost zoutloos Club Brugge in de beker

Landskampioen Club Brugge had woensdagavond als enige ploeg uit 1A verlengingen nodig tegen een 'kleinere ploeg', Patro Eisden. Maar in de eerste verlenging kon Noa Lang blauw-zwart verlossen (0-1). Met een tweede goal in minuut 118 zorgde weer Lang voor de kwalificatie (0-2).

Club Brugge start met Larin in de spits maar komt vooral erg steriel voor de dag onder de mijnterrils van Eisden. Ex-Clubspeler Stijn Stijnen schenkt alle aanwezig Clubfans 90 minuten lang gratis drank. Het is eigenlijk het enige opwindende feit voor de blauw-zwarte supporters. Op het kwartier moet Mignolet gepast tussenkomen na een deviatie op vrije trap van de thuisploeg. De thuisploeg komt in de eerste 45 minuten eigenlijk gewoon niet in de problemen.(Lees verder onder de foto)

Potig Patro Eisden krijgt beste kansen

Na de rust komt Club aanvankelijk iets vinniger uit de kleedkamers, maar ook nu ontbreekt de inspiratie bij de kampioen om de defensie van Patro Eisden, uit eerste nationale, te ontgrendelen. Meer nog, de vaardige Bounou neemt Mignolet gevaarlijk onder vuur als rechtsbuiten.

In het laatste kwartier wordt de wedstrijd potiger. De thuisploeg kan de zaak moeilijker belopen, al zorgt dat niet voor meer gevaar bij Club. Een schot van Larin gaat naast. Patro laat enkele gemene overtredingen noteren en pakt tweemaal geel. Maar de thuisploeg krijgt ook dé kans op de 1-0. In blessuretijd moest alweer Mignolet Sam Valcke (ex-Cercle) van een stilaan verdiende 1-0 houden. We krijgen zo verlengingen. (Lees verder onder de foto)

Lang verlost Club

Die misser van Sam Valcke in blessuretijd (of liever: de knappe redding van Simon Mignolet) zou de thuisploeg zuur opbreken. De eerste echte actie in de Limburgse zestien was, na 100 minuten, goed voor een doelpunt. Larin hield de bal mooi bij, speelde Vanaken aan die Lang isoleerde voor de Patrodoelman. De Nederlander werkte netjes binnen: 0-1.

Niet dat Club nu verder rustig domineerde. Want Eisden bleef aandringen. Het leek alsof het voor blauw-zwart niet hoefde. Al lag de verdienste zeker ook bij de thuisploeg die bleef komen. Op een scherpe tegenaanval kon Noa Lang opnieuw toeslaan. Hij vertrok op de eigen helft en stiftte knap de 0-2 over de doelman. Zo was Lang absoluut bepalend is een lastige zestiende finale voor Club.