Nikolas Maes wint strandrace in Bredene

De 33-jarige Nikolas Maes (Lotto Soudal) heeft zaterdag de strandrace, over 60 kilometer, in Bredene gewonnen. Maes haalde het na een sprint met Bert Van Lerberghe.

"Het feit dat er veel wegrenners aan de start kwamen, voor deze strandrace op de mountainbike, bepaalde het wedstrijdbeeld", stelde Nikolas Maes. "Bij de stroken in het mulle zand hadden wij het lastig, maar eens op de harde zandstroken konden wij, net als op de weg, fiks doorgeven zodat alles weer samenklitte. Het was de eerste keer dat ik een strandrace reed en als de voorbereiding op het wegseizoen het in de toekomst toelaat, wil ik dat nog wel eens overdoen."

"Vrouw bevalt in februari"

Met zijn team Lotto Soudal heeft Nikolas Maes er reeds een eerste groepsstage opzitten. "Het deed deugd met de groep eens 14 dagen samen door te brengen op Mallorca. Er volgen nu nog twee kleinere stages. Een eerste op Mallorca en daarna in de Algarve. Hoe mijn wegprogramma er exact zal uitzien, kan ik nog niet zeggen. Mijn vrouw is immers zwanger en de bevalling is voorzien begin februari. Of ik de Ronde van Valencia, van 5 tot 9 februari, rij is dan ook een open vraag."