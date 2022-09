Nieuwe wereldkampioen rijdt bij Meense club

Joshua Tarling, de nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de juniores, komt in het dagelijkse wielerleven uit voor Flanders Color Gallo Team uit Menen.

De 18-jarige Welshman uit Aberaeron rijdt al zijn tweede seizoen voor de club uit Menen, van voorzitter Franky Defever en ploegleider Nico Mattan. Hij tekende ondertussen wel al een contract bij Ineos Grenadiers. Vorig jaar werd Tarling nog tweede op het WK in Brugge, voor Alec Segaert en achter de Deen Gustav Wang.

Maar dit jaar stond er dus geen maat op Tarling. Hij haspelde de 28,8 km af in 34 minuten en 59 seconden, een gemiddelde van 49,39 kilometer per uur. Daarmee was hij 19 seconden sneller dan de Australiër Hamish McKenzie, en 33 seconden sneller dan de Duitser Emil Herzog.

De Belgische delegatie kende pech. De fiets van Jens Verbrugghe werd afgekeurd vanwege een te grote versnelling, en daardoor moest de zoon van Rik vertrekken op een andere fiets. Hij werd pas 26ste op bijna drie minuten van Tarling.

De achtste plaats van Duarte Marivoet was dan wel weer een knappe prestatie. En zeker ook die van Febe Jooris, die ons land een eerste WK-medaille ooit bezorgde in het meisjeswielrennen.