Nieuwe waterpartij voor ruiters

Vlaams minister van Sport Ben Weyts opende de gloednieuwe waterpartij op de hippodroom in Waregem. Het is het laatste luik van de investeringen die de ruiters moet klaarstomen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Minister Ben Weyts en Sport Vlaanderen stelden vandaag officieel het gefinaliseerd project voor op het middenplein van de hippodroom van Waregem. Naast de waterpartij gingen de investeringen ook naar een nieuwe eb- en vloedpiste, een klassieke wedstrijdpiste en een galopoefenpiste. Het zou de eventingsport in Vlaanderen moeten voorzien van trainingsfaciliteiten van wereldklasse. Aan alles hing een kostplaatje van zo'n 1,2 miljoen euro.

Met deze investeringen verwacht Sport Vlaanderen heel wat talentvolle jongeren in de eventingsport de kans te kunnen geven om door te groeien naar topsportniveau. Het centrum kan nu ook een belangrijke uitvalsbasis worden in de voorbereiding van de Olympische Spelen 2024 in Parijs. “Al in 2012 bleek uit een bevraging bij onze sporters dat de nood aan een topsport- en trainingsaccommodatie voor eventing heel hoog was”, zegt Evi Vereecke, Technisch Directeur Topsport van Paardensport Vlaanderen.

Een fiere burgemeester stelde mee de waterpartij voor: “Ik fier te zien hoeveel verschillende hippische disciplines, wedstrijden en stages hun onderdak vinden op onze Gaverbeek Hippodroom en Sport Vlaanderen Waregem”, zei Kurt Van Ryckeghem. "We willen hier echter ruiters van alle niveaus ontvangen."