Nieuwe voorzitter Kortrijk Spurs heel ambitieus

De basketbalclub wil een tandje bijsteken en gaat naar eigen zeggen de komende jaren voor sportieve successen op het allerhoogste niveau. Steve Rousseau: “Toen de schepen van sport de vraag stelde om voorzitter te worden van deze club, begon mijn bloed instant sneller te stromen. De liefde voor de sport heb ik van mijn pa, Jo Rousseau, doorgekregen. Ook al ben ik pas op mijn 18de beginnen basketten, ik heb machtige momenten beleefd bij zowel Izegem, de Wikings als Olbak Bissegem. Olbak is trouwens één van de voorlopers van deze fusieclub. Passie, vriendschap en delen: deze belangrijke factoren in mijn leven worden stuk voor stuk aangevinkt in dit verhaal. Ik vind het dan ook een eer om mee te mogen schrijven aan dit positieve verhaal in een basketminnende stad als Kortrijk. Reken maar dat ik samen met de volledige Spurs community enthousiast aan de slag ga.”

De Kortrijk Spurs tellen momenteel zo’n 1.000 leden. 12 fanionploegen, 43 jeugdploegen en een G-Basketbal team staan wekelijks meermaals op het parket. “Nieuw is dat we nu de ambitie uitspreken dat we ook met onze heren naar de Euromillions League willen. We willen binnen de 3 jaar met onze herenploeg en tal van eigen jeugdspelers uitkomen op het hoogste niveau. Ook met de damesploeg, nu al een subtopper in 1e klasse, zullen we het niveau proberen op te krikken richting top. Met wat ambitie en toekomstperspectief is helemaal niets mis.”