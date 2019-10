Nieuwe uppercut voor KVO

Oostende had in eigen huis niet meteen aanvallende intenties, en kroop terug op de eigen helft. Het leverde een eerste helft op met flauw voetbal, waarin alleen Charleroi een paar keer kwam piepen. Na een nummertje van Morioka besloot Rezaei over, en diezelfde Morioka werd van een doelpunt gehouden door Dutoit, na een knappe aanval over links van de bezoekers.

Oostende keek lijdzaam toe, tot na een half uur Guri opeens op weg leek naar Penneteau, maar Modou in de weg stond. Voldoende voor geel, vond scheidsrechter Lothar D’Hondt, en na consultatie van de VAR zelfs voldoende voor rood. De thuisploegkon zo zelfs een eerste keer dreigen, met een kopbal van Guri.

Vijf minuten voor tijd kreeg KVO een nieuwe vrije trap met Skulasson. Boonen legde achteruit tot bij Bataille, die beheerst in de hoek plaatste, maar dat had Penneteau doorzien. De 0-0 bij de rust was een correcte weergave van een flauwe eerste helft.

Ingebrigtsen probeerde met Vargas en Canesin het tij te keren, maar de eerste kans was toch weer voor Charleroi. Een simpele 1-2 door de Oostendse zeef, Gholizadeh plaatste buitenkant rechts net naast het doel van Dutoit. De Zebra’s lieten KVO komen, maar die misten snelheid en vernuft om door de wit-zwarte muur te breken. Wat halve kansen voor Skulasson, en Canesin, en een vreselijk zwakke kopbal van Vandendriessche, verder kwamen de kustjongens niet.

En in hun blinde drang naar voren kregen ze zelfs nog het deksel op de neus. Na een corner kwam Charleroi er razendsnel uit. Cappon kwam alleen tegen twee man te staan, en kon niet verhinderen dat Rezaei de 0-1 binnenschoot. Een mokerslag voor KV Oostende, dat met lege handen achterbleef. 2 op 24 is het magere resultaat.

"We moeten samen uit het dal"

"Als je nu niet ontgoocheld bent, dan weet ik het niet meer," trapt Brecht Cappon een open deur in. "Nee, het was niet goed. Zelfs tegen die tien van Charleroi kwamen we te weinig tot kansen, en hebben we sowieso te weinig getoond." "Bovendien spelen we heel dom," vult Ari Skulason aan. "Het kan toch niet dat Brecht opeens tegen twee man komt te staan. We moeten veel slimmer voetballen."

"Ja, dit was nog maar eens een unieke kans," zucht Cappon. "Net zoals tegen Waasland-Beveren, en die andere wedstrijden. Maar als je sinds 24 augustus geen punten meer pakt, dan heb je niks te zeggen. Nu, we moeten er samen uitraken. Elkaar verwijten maken, heeft geen zin, want dit is de groep waarmee we het zullen moeten doen."

Eerste punt voor Storck

Cercle Brugge pakte tegen Moeskroen bijna zijn eerste overwinning onder Storck. Peeters bracht groen-zwart al in de eerste minuut op voorsprong, maar Omoigui bracht de stand weer in evenwicht. In de tweede helft zag Hoggas de 2-1 op de lat stranden, maar die kwam er een minuut later toch toen uitblinker Gory een voorzet van Biancone binnenkopte. De eerste zege onder Storck kwam er dan toch niet omdat Hubert nog een strafschop veroorzaakte. Mohamed zette de 2-2 eindstand op het bord.

KV Kortrijk kwam tegen Eupen 0-2 achter, twee keer Bolingi. In de tweede helft ontwikkelde KVK wel druk, maar geen kansen, terwijl Eupen gevaarlijk op de counter loerde. Zeven minuten voor tijd werd het toch even spannend toen Blondelle een voorzet van Mboyo in eigen doel werkte. Het is de derde zege van Eupen, en drie keer gebeurde dat buitenshuis. Na Cercle Brugge en KV Oostende pakte het nu dus de scalp van KV Kortrijk.