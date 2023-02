Nieuwe nederlaag voor Zulte Waregem: "In voetbal moet je soms wat geluk hebben"

In de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België van donderdagavond tegen KV Mechelen kwam Essevee voor zowat 8.000 fans in het Regenboogstadion al snel 1-0 voor, maar een gebrek aan efficiëntie voorin en herhaaldelijk defensief mistasten zorgden ervoor dat de Mechelaars met 1-2 kwamen winnen en zo een stevige optie op de finale konden pakken.

"In het voetbal moet je soms wat geluk hebben", bekende Essevee-coach Mbaye Leye na afloop. "We legden intens voetbal op de mat en creëerden kansen. Op slag van rusten laten we die 2-1 voorsprong liggen en dan voel je al aan dat het nog moeilijk zal worden."

In de Jupiler Pro League is er de voorbije weken beterschap, maar Zulte Waregem bengelt nog steeds op de op twee na laatste plaats, met nog slechts elf speeldagen te gaan. "De Beker zou een bonus zijn, maar het kampioenschap blijft voor ons natuurlijk het belangrijkste. Dat wil niet zeggen dat we niet gemotiveerd zullen zijn voor de terugwedstrijd. De Heizel: dat is onze motivatie."