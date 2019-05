Nieuwe middenman voor Knack Roeselare

De Canadees tekende een contract voor 1 seizoen. Daniel Jansen Van Doorn speelde de voorbije jaren bij Tourcoing Lille Metropole (2013-2015), het Griekse Pamvohaikos VC (2015-2016), Tours VB (2016-2018) en Vanmalan Lentopallo (2018-2019) in Finland. Met Tours VB won hij in 2017 de CEV Cup-finale van Trentino. Daniel Jansen Van Doorn (° 21.03.1990 en 208 cm groot) komt ook uit voor Team Canada waarmee hij vijfde werd op de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro.

Eerder nam Knack Roeselare afscheid van Sam Holt, Lou Kindt, Benjamin Robbe, Pieter Roesems.