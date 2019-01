Nieuwe hoofdtrainer voor KRC Harelbeke

Bruno Derveaux werd coach op zijn 23ste. In die 22 jaar haalde hij 16 mooie resultaten (eindronde/promotie/titels) bij de clubs waar hij trainer was. Hij is nu al 9 jaar aan de slag bij KFC Meulebeke. Hij bracht vorig jaar de jonge ploeg met een kampioenstitel naar eerste provinciale, maar moet er dit jaar -door de belangstelling na het succes- afrekenen met het vertrek van verschillende steunpilaren.

De sportieve cel van KRC voerde gesprekken met diverse kandidaat-trainers om Didier Degomme na het seizoen op te volgen. Bruno was door zijn profiel op de shortlist met kandidaten gekomen, en overtuigde KRC meteen met zijn visie. Vandaag werd de overeenkomst gefinaliseerd.

"Enorm blij"

“Ik ben enorm blij”, reageert Bruno. “Dit is de kans waar ik op zat te hopen. Ik heb als trainer al 22 jaar ervaring, maar soms is dat tikkeltje geluk en toeval nodig om de stap hogerop te zetten. Ik krijg nu de kans van Harelbeke, en ik zal alles in het werk stellen om de club, zijn supporters en zijn sponsors niet teleur te stellen. Harelbeke heeft alles waar ik van droom : een sterk team, een mooie schare supporters, een sterke jeugdopleiding en prima accommodatie. Mijn aanpak ? Vooral werken met voetballers die zich voor het volle pond willen geven. Klasse is één ding, maar zonder hard werk geraak je er niet.”