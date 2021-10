Nieuwe blamage voor Zulte Waregem

De Genkies zaten bij de rust reeds op rozen in een druilerig Regenboogstadion. In de beginfase waren ze nochtans goed weggekomen toen de openingstreffer van Ibrahima Seck afgekeurd werd wegens eerder buitenspel van Zinho Gano. De bezoekers ontsnapten en stonden enkele minuten later zelfs op voorsprong. Daniel Munoz zette zich goed door op rechts en bediende Junya Ito, die centraal voor doel in één tijd buitenkantje rechts enig mooi raak trapte: 0-1.

Dubbele voorsprong

Op slag van rusten lag de Japanner met alweer een snedige tegenaanval aan de basis van de tweede Limburgse treffer. Ito speelde Kristian Thorstvedt aan en na een heerlijke aanname en draaibeweging werkte de Noor keurig af: 0-2.

Afstraffing compleet

De Waregemse verdediging bleef de bezoekers te veel ruimte geven en dat werd genadeloos afgestraft. In een mum van tijd diepten Paul Onuachu, met zijn tiende van het seizoen en zijn eerste sinds eind september, aanvoerde Bryan Heynen en zowaar zelfs centrale verdediger Jhon Lucumi de voorsprong uit tot liefst 0-5.

Eerredders

De 1-5 eerredder van Jelle Vossen verzachtte het leed van de thuisploeg amper. Dereck Kutesa pikte voor Waregem nog zijn doelpuntje mee, in de slotfase zette Heynen met zijn tweede van de namiddag de 2-6 eindstand op het bord. Essevee staat met dertien punten op de veertiende plaats.