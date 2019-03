Deze ochtend werd in het stadhuis van Kortrijk de nieuwe ploeg Kortrijk Spurs voorgesteld. Het gaat om een samensmelting van BC Kortrijk Sport en K-Basketteam Kortrijk. Met 1007 leden worden de Spurs meteen de grootste basketclub van het land.

De naam 'Kortrijk Spurs' verwijst naar de Guldensporenslag in 1302 maar ook naar de Amerikaanse basketploeg San Antonio Spurs. Momenteel is er reeds een budget van 500.000 euro. In totaal zijn er 43 jeugdploegen en zal er samengewerkt worden met Ann Wauters voor psychologische begeleiding.