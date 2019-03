Nieuwe banner E3 voorgesteld

De banner 'Wie kroont zich tot prins in Harelbeke?' met daarop de twee gebodypainte vrouwen die een kikker vormen, werd op maandag 25 februari voorgesteld. Nog geen week later kregen de organisatoren van de Internationale Wielerunie UCI een mail met de melding dat de 'kikkerbanner' niet door de beugel kon, vrouwonvriendelijk was, en dat die zo snel mogelijk uit roulatie moest genomen worden. De organisatoren overlegden even, maar gingen al snel tot actie over en verwijderden de banner uit het straatbeeld en advertenties.

'Kikker viel een beetje van zijn troon'

"Wij moesten dus op zoek naar iets nieuws om onze wedstrijd van vrijdag 29 maart aan te kondigen en uiteindelijk is de 'kikkerbanner' vervangen door een nieuwe 'kikkerbanner'", verduidelijkt Jacques Coussens van het organiserende comité. "Nu niet met twee gebodypainte vrouwen maar een gewone kikker die op zijn rug ligt op een lelieblad. De spreuk 'Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke?' werd wel behouden. Onze kikker viel dus een beetje van zijn troon."

