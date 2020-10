Nieuwe atletiekpiste en beachvolleybalveld in Wevelgem

"Wevelgem is een sportieve gemeente", zegt schepen Geert Breughe. "Zo kent iedereen natuurlijk ‘onze’ wielerhoogdag Gent-Wevelgem, beschikken we over een topturnhal en kwam het nationaal basketteam de Belgian Cats recent al vier maal een oefenwedstrijd spelen in onze evenementenhal ‘De Schelp’."

Verder moderniseren

De gemeente wil zich dan ook blijven inzetten voor de sportievelingen onder de Wevelgemnaren. Met de nieuwe atletiekpiste en het nieuwe beachvolleybalveld gaat Wevelgem alvast verder met het moderniseren van de sportfaciliteiten. De verouderde gravelpiste werd uitgebroken en vervangen door een kunststof atletiekpiste. Er werd geïnvesteerd in een verspringbak met dubbele aanloop en er werd ook een ring voor kogelstoten aangelegd. Het ingesloten voetbalveld werd eveneens gemoderniseerd met nieuwe doelen en dug-outs. De aanleg van een beachvolleybalveld maakt ook deel uit van de gloednieuwe infrastructuur.