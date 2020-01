Nieuw parcours in Bredene-Koksijde Classic

"De startplaats blijft behouden in Bredene", legde koersdirectuer Stefaan Decleir uit. "In de schaduw van het Staf Versluyscentrum zetten we dit jaar koers richting De Haan, Nieuwpoort, Diksmuide, Vlamertinge om via Dranouter de bergzone van het Heuvelland te bereiken. Daar worden in een eerste lus de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg, Sulferberg en Scherpeberg aangedaan.

Tijdens een tweede lus in het Heuvelland nemen we de Monteberg, Kemmelberg en Rodeberg mee. Via Poperinge zetten we koers naar de befaamde polderstrook van De Moeren alvorens een eerste keer de Ter Duinenlaan in Koksijde op te rijden. Van daar volgen nog drie plaatselijke ronden, van elk 12 kilometer, met passages in Sint-Idesbald en Oostduinkerke. We komen zo aan zowat 200 kilometer.

Met ons nieuw parcours hebben we dus met de heuvelzone en de passage op de Moeren twee scherprechters. Of het opnieuw tot een massasprint zal komen in Koksijde is een open vraag. Daar zullen de weersomstandigheden op 20 maart een heel belangrijke rol in meespelen."

11 WorldTeams aan de start

De organisatoren mogen dit jaar 11 WorldTeams, waaronder BORA-hansgrohe, CCC, Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick Step en Ineos verwelkomen. "En de kans dat dit aantal nog opgekrikt wordt, is zeer groot. We voeren immers nog onderhandelingen met enkele teams. Er zijn nog drie plaatsen vacant om ons deelnemersveld helemaal in te kleuren", besloot Decleir.

Vorig jaar ging de eindzege in de Bredene-Koksijde Classic naar de Duitser Pascal Ackermann die het haalde in een massasprint voor de Noor Kristoffer Halvorsen en de Colombiaan Alvaro José Hodeg. Timothy Dupont werd vijfde. De laatste Belgische eindzege dateert van 2015 toen Gianni Meersman iedereen achter zich liet.