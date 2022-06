Nieuw bij Zulte Waregem: aanvaller die 5 jaar geleden in 4e prov. speelde

Braem, die de voorbije dagen al meetrainde met de troepen van coach Mbaye Leye, speelde afgelopen seizoen bij Zwevezele 30 wedstrijden en was daarbij goed voor 27 doelpunten. Vijf seizoenen geleden speelde de aanvaller nog in vierde provinciale en hij ondertekent bij Essevee nu zijn eerste profcontract.

"Het was altijd mijn droom om profvoetballer te worden op het hoogste niveau. Dat Essevee me nu deze kans biedt, is onbeschrijfelijk", vertelt Braem. "Het is een grote stap voor mezelf en mijn omgeving, maar ik kijk ernaar uit om elke dag hard te werken zodat dit verhaal een mooi vervolg krijgt."