Nieuw asfalt voor BK tijdrijden in Koksijde

Eerder al werd een nieuw parcours in elkaar geknutseld, dit om de start- en finishzone publieksvrij te kunnen maken. Zo verhuisde de start- en aankomstzone van de Zeelaan naar het militair domein van Koksijde en werd ook de beklimming van de Hoge Blekker geschrapt.

"Wielerfans, kom niet naar het BK"

"Het coronavirus noopte ons tot het hertekenen van ons parcours. Het Belgisch kampioenschap tijdrijden had een nieuw toeristisch visitekaartje voor Koksijde moeten worden, maar nu vragen we aan de wielerfans om donderdag niet naar het BK af te zakken. Spijtig, maar het is nu eenmaal zo. Wie wel komt, moet een mondmasker dragen", meldt Jan Deramoudt namens het organisatiecomité.

Vandaag werd ook een nieuwe asfaltstrook gelegd, dit na de aankomstzone op het militair domein. "We laten niets aan het toeval over. Na de aankomst was er een strook met asfalt van mindere kwaliteit. Een aannemer heeft die nu onder handen genomen en zo enkele honderden meters gloednieuw biljartvlak asfalt gelegd. Veiligheid staat zeer hoog in het vaandel van wedstrijden die we organiseren in Koksijde. Of we daarbij inspelen op de spijtige gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Neen, maar ze hebben ons enkel maar gesterkt in ons besluit om die ingreep dan toch te doen. Het komt de renners enkel maar ten goede", vervolgt Deramoudt.

Minder technisch parcours

Het nieuwe parcours is alvast minder technisch. "Na de start gaat het over lange brede wegen naar de Conterdijk, waar we naast het kanaal koers zetten richting Veurne om daarna het militair domein van Koksijde in te trekken. Daar situeert zich de finishzone. Dit op dezelfde plaats als waar ook de wereldbeker veldrijden zijn ontknoping kent. De wind zal bepalend zijn voor het BK. Het parcours is minder technisch in vergelijking met het vorige. Het is iets voor grote motoren, een Formule 1-tijdritparcours. En dat op een veilige omloop met perfect asfalt", besluit Deramoudt.