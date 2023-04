Nielsen mist match tegen Westerloo

Club Brugge-trainer Rik De Mil kan zaterdagavond tegen Westerlo niet rekenen op de Deense middenvelder Casper Nielsen. De Oekraïense spits Roman Yaremchuk is in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Seraing wel terug bij de selectie.

De afwezigheid van Nielsen is een aderlating voor de Bruggelingen, die met Gent verwikkeld zijn in een strijd om kwalificatie voor de Champions' play-offs. De 28-jarige middenvelder kreeg dit seizoen al veel speelgelegenheid, maar liep in de vorige wedstrijd tegen Seraing een kuitletsel op. Verder zijn Jack Hendry, Lynnt Audoor en reservedoelman Joe Bursik ook door blessureleed niet beschikbaar. Yaremchuk is er na de niet-selectie tegen Seraing terug bij. "Ik lees soms dat hij niet hard genoeg werkt, maar dat klopt niet. Roman traint na de training soms zelfs bij om beter te worden. Maar de concurrentie vooraan blijft groot", onderstreept De Mil.