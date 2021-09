Nick Vandermeer wint Kortemark Koerse

De Nederlander Nick Vandermeer heeft Kortemark Koerse gewonnen. De wedstrijd was via livestream te zien op Focus & WTV.

Guillaume Van Keirsbulck recht de rug en neem een etenszakje mee. Hij is de aanstoker van een vlucht van tien tijdens Kortemark Koerse die al vrij vroeg ontstaan is in de wedstrijd. Van Kerisbulck heeft een ploegmaat mee, Lionel Taminiaux. Ook Ylber Sefa is erbij, Max Kroonen, een andere aanstoker, en Lars van Coppenolle van de Molenspurters uit Meulebeke. Uit de achtergrond komt er reactie, uit het peloton. Negen renners met daarbij ook de ervaren Gianni Marchand.

Voorin blijft het niet samen. Ylber Sefa demarreert op vier ronde voor het einde, en krijgt vier man nog mee: weer Van Keirsbulck, Van Coppenolle, Vermeltfoort en de Australiër Logan Currie. Maar ook zij houden niet stand, de anderen sluiten aan en zo hebben we twee grote blokken voorin. De geelhemden van Tartelleto-Isorex en het Nederlandse Volkerwessels. Marchand en Sefa, van Tartelleto-Isorex, snakken naar een overwinning en vallen telkens aan. Dit lijkt de goede vlucht. Zeven man: Thorsten Demeyere en drie duo's: achterin De Jong en Vandermeer van Volkerwessels. Dan Sefa en Thomas Joseph Tartelleto-Isorex, en Taminiaux en op kop Guillaume Van Keirsbulck voor Alpecin-Fenix.

Bij het buitenrijdenvan Handzame probeert van Keirsbulck. De Jong springt op z'n wiel, de anderen volgen. Meteen daarna demarrage van Taminiaux. Alpecin-Fenix maakt het verschil, maar telkens reageert een Nederlander, Nick Vandermeer nu.

In de straten van kortemark krijgen we een spurt met twee. Taminiaux raakt niet voorbij Vandermeer en zo wint hij - na een jaar onderbreking - deze Kortemark Koerse. heel knap ploegenspel afgewerkt van het team Volkerwessels.

Dinsdag 7 september zenden Focus & WTV Gullegem Koerse live uit via livestream op onze website.