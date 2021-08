Neuville domineert en wint Rally van Ieper

Neuville had bij de aankomst 30.7 seconden voorsprong op Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC). Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) eindigde als derde voor teamgenoten Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC).

Tweede in tussenstand

In de WK-tussenstand blijft Ogier autoritair leider. Thierry Neuville deelt met Elfyn Evans de tweede plaats in het WK en volgt op 38 punten van de Fransman.

Eén jaar, zes maanden en twintig dagen, oftewel 567 dagen, na hun laatste zege in de Monte Carlo wint Thierry Neuville de veertiende WK-rally in zijn carrière.

Uiteraard is het ook zijn eerste in België en tevens zijn eerste met Martijn Wydaeghe. Hun samenwerking startte begin dit jaar en samen deelden ze dit seizoen al vijf keer de derde plaats op het podium.

Neuville begon sterk aan de wedstrijd en nam vrijdagnamiddag na de vierde rit de leiding over om die niet meer af te staan. Samen met Martijn Wydaeghe reed hij een perfecte wedstrijd. Jacky Ickx overhandigde het duo in Francorchamps de trofee van de eerste plaats.

De Koorde

"Er was dit weekend heel wat druk, maar toch voelde ik me comfortabel. Ik kon terugvallen op het uitstekende werk van mijn team dat mij een perfecte wagen bezorgde. We hadden eerder dit seizoen in Kenia al moeten winnen, maar ik ben blij dat ik nu Martijn hier in België zijn eerste zege kan schenken", zei Neuville in een eerste reactie aan de finish.

Overigens schenken we ook wat aandacht aan de mannen van 'De Koorde'. Deze rallyfanaten staan erom bekend meteen te hulp te schieten wanneer een piloot van de baan gaat op het parcours. Met pure mankracht proberen ze dan de wagen terug op de weg te krijgen.

Vrijdag vond ook zo'n reddingsactie plaats door 'De Talentjes'. Zij haalden Tim Van Parijs uit de gracht in amper drie minuten tijd terwijl de racepiloot zelf ervan overtuigd was dat de rit afgelopen ging zijn voor hem. Daarvoor redden ze overigens ook Munster van een vroegtijdig staken van de wedstrijd.