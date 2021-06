Net geen finale voor Belgian Cats na thriller

Na een spannende wedstrijd grepen de Belgian Cats, de nationale basketvrouwen, naast een plaats in de EK-finale. In een bloedstollend slot vertrok de bal net te laat bij Mestdagh om Servië met een buzzer beater te kloppen. Onze reporter volgde de match vanuit Oostende.

De Belgische basketvrouwen startten ondermaats in het Spaanse Valencia tegen een stug Servië. In een overtuigend tweede quarter herstelden ze echter het evenwicht en gingen over de Servische vrouwen.

Geen buzzer beater

Op een bepaald punt stonden de Cats vijf punten voor, maar Servië plooide niet. Met slechts één puntje voorsprong doken we het laatste quarter in. De fysieke kracht van Servië duwde de Cats terug naar de eigen korf. In een bloedstollend slot, met constante onderbrekingen door tactische fouten en time-outs, persten de Belgische vrouwen er nog eens alles uit.

Kim Mestdagh probeerde met een ultieme korf nog de zege binnen te halen, maar haar buzzer beater was net buiten tijd. Ze verloren de halve eindstrijd uiteindelijk met 74-73 en grepen zo naast een eerste finale op een Europees kampioenschap.

Vechten voor brons

In de kleine finale wacht hen nu een match versus Wit-Rusland. De Belgian Cats kunnen bij winst zo voor de tweede keer brons pakken op het EK. Dat lukte hen al eens in 2017 in Tsjechië.

De vreugde bij de supporters veranderde ook al snel in teleurstelling toen duidelijk werd dat de buzzer beater niet telde. Het was alleszins de hele avond nagelbijten in Oostende, de thuisbasis van verschillende Cats.

Aperitiefje

De focus ligt nu op zondagavond 18u, met de strijd om brons in het verschiet. Het kan een ideaal aperitiefje zijn voor een geweldige sportavond. Na de Cats strijden de Rode Duivels namelijk om een plaatsje in de kwartfinale tegen Portugal op het EK voetbal.