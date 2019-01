Nesten centraal op affiche Kuurne-Brussel-Kuurne

Op de affiche krijgt Nesten een prominente rol, de karikaturist uit Kuurne die in oktober overleed.

Centraal staat een zelfportret van Nesten omringd door zijn karikaturen van legendarische winnaars van Kuurne-Brussel-Kuurne. Zo zien we ondermeer Peter Sagan, Tom Boonen en Mark Cavendish. De affiche is een eerbetoon aan Nesten en aan het volkse karakter van de koers.

Geert Penez, Kuurne-Brussel-Kuurne: "Nesten was een bekende figuur in het wielermilieu, hij had veel vrienden. In het verleden waren er ploegen die zich gingen omkleden bij Nesten in zijn woning, ondanks het feit dat wij kleedkamers en douches hadden voorzien. Maar ze wilden toch bij Nesten in de huiselijke warmte. Het is ook een verwijzing naar de folklore en een volksbeleving, en wij doen daar graag aan mee."

Bekijk ook: