Neerhof Kortrijk maakt verschil in allerlaatste seconde

In de Kortrijkse derby tussen WDP Rollegem en Neerhof Kortrijk in de eerste klasse minivoetbal won Neerhof Kortrijk met 4-5.

Na een afwachtende start van beide teams, opende de thuisploeg de score via Dermaut. Kortrijk bleef niet bij de pakken zitten en kwamen na 10 minuten langszij via een penalty en een schepcorner, 1-2. De bezoekers bleven drukken en bouwden zo hun voorsprong uit tot 1-3.



Rollegem liet het kopje niet hangen en dankzij Verduyn en Dermaut stond de 3-3-stand op het bord. Even later bracht Deloose de bezoekers zelfs op voorsprong maar Kortrijk maakte daar een minuut voor tijd een einde aan. Het waren uiteindelijk ook de bezoekers die het beslissende doelpunt maakten na een schepcorner.