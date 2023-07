De artiesten van het Tour de France-circus strijken vanavond neer in Roeselare. Het dertiende Natourcriterium wordt een heruitgave van het sprintduel op de Champs Elysées tussen Jasper Philipsen en Jordi Meeus.

De groene trui is met zijn vier ritoverwinningen de grote blikvanger. Jordi Meeus mag na de slotrit in Parijs nog eens proberen om de Vlam van Ham te verslaan. Met Michael Kwiatkowski staat er een derde ritwinnaar aan de start in Roeselare, net als een aantal Tourbelgen zoals Yves Lampaert, Tim Declercq, Jonas Rickaert, Stan Dewulf, en Tiesj Benoot.

Morgen krijgt u in Sport West Extra een ruim verslag.