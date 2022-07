Natourcriterium haalt van Aert naar Roeselare

Het traditionele Natourcriterium in Roeselare heeft met Wout van Aert de grote smaakmaker van de Tour de France kunnen strikken. De kans dat Van Aert zijn groene trui tot in Parijs aanhoudt, is groot.

Net als in vorige jaren, uitgezonderd in 2020, vindt in Roeselare na de Ronde van Frankrijk op dinsdag 26 juli het Natourcriterium plaats. De helden van de bekendste wielerwedstrijd ter wereld paraderen dan op een lokale ronde door de centrumstad.

Groene trui

Wout van Aert won al twee ritten in de Tour en wisselde na enkele etappes in de eerste week zijn gele trui in voor de groene, die hij sindsdien niet meer afstond. Hoogstwaarschijnlijk zal de Kempenaar in Roeselare als eindwinnaar in het puntenklassement aan de start verschijnen. Zeker is dat zijn naam het evenement geen windeieren zal leggen. Met ook de eerste geletruidrager van deze Tour, Yves Lampaert uit Ingelmunster, op de startlijst heeft het Natourcriterium een sterke affiche.

Vorig jaar pakte de organisatie nog uit met de groene trui van het toenmalige Deceuninck-Quick-Step, Mark Cavendish. In eerdere edities reden Chris Froome en Egan Bernal in hun gele trui nog langs het publiek.