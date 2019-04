Nationale skydiveteam wint Bedford Challenge

In het team zitten ook een aantal West-Vlamingen, zoals Dennis Praet uit Wevelgem en Jeroen Nollet uit Ledegem. De Bedford Challenge is het grootste indoor skydivingevent ter wereld. Met een totaal van 347punten hebben ze alle andere ploegen achter zich kunnen laten. De Bedford Challenge is een internationale wedstrijd in een windtunnel. Door een gigantische tube van glas wordt een luchtstroom van 200 km/u gevormd waardoor de atleten op de wind hun discipline kunnen uitoefenen. Over 2 weken trekt de ploeg naar het WK indoor in het Franse Lille om Belgie te vertegenwoordigen.