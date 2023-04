Koen Naert mag naar de Olympische Spelen in Parijs. In Rotterdam liep hij naar een chrono van 2 uur 6 minuten en 56 seconden, een nieuw persoonlijk record, en ruim onder de limiet voor Parijs 2024.

De olympische limiet ligt op 2 uur 8 minuten en 10 seconden. Het persoonlijk record van Koen Naert ligt 31 seconden lager. Die tijd liep hij in 2019, ook al in Rotterdam. Maar dit jaar doet hij nog stukken beter. Halfweg komt Naert door in 1 uur 3 minuten en 13 seconden, en in de tweede helft kent hij nauwelijks verval. Met zijn eindtijd van 2 uur 6 minuten en 56 seconden wordt hij knap zesde, op iets meer dan drie minuten van Bashir Abdi, die 12 seconden boven zijn Europees record blijft.