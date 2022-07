Na-Tourcriterium Roeselare verwelkomt groene trui Wout van Aert en Yves Lampaert

De organisatoren wisten ondertussen al groenetruidrager Wout van Aert en de drager van de eerste gele trui van de 109e Tour de France, Yves Lampaert, warm te maken voor hun evenement. Zij zijn de eerste twee publiekstrekkers op de affiche.

"Wout van Aert wilden we er zeker bij hebben. Wij hadden reeds een contract met hem in het jaar 2019 maar toen haalde hij zijn rechterbil open in de tijdrit in Pau en was hij lange tijd out. In het coronajaar 2020 was er geen criterium en vorig jaar, de editie met publiek maar zonder vips, hebben wij vol ingezet op onder andere groenetruidrager Mark Cavendish. Zonder ongelukken komt het er nu wel van en start Wout van Aert voor het eerst bij ons. Wij hebben zo dus al één trui in Roeselare. De onderhandelingen met diverse renners lopen verder door.", meldt voorzitter van het organiserende comité, Thomas Verhaeghe.

Yves Lampaert, de laureaat van de individuele tijdrit in Kopenhagen, is er ook bij op dinsdag 26 juli. "Hij is een man van de streek en na zijn prestatie in Denemarken, met het behalen van de gele trui, mocht hij zeker niet ontbreken. En wij hebben in aanloop naar het eigenlijke criterium ook een korte tijdrit op ons programma staan. Ook met Guillaume Van Keirsbulck, Mauri Vansevenant, Edward Planckaert, Jelle Wallays en Tim Declercq zijn er goede contacten en mogen we ervan uitgaan dat zij zullen starten in Roeselare", besluit Thomas Verhaeghe.

De Noor Thor Hushovd was in 2010 de eerste winnaar van het West-Vlaamse na-Tourcriterium. Op de erelijst prijken ook de namen van onder andere Marcel Kittel, Rafal Majka, Nairo Quintana, Greg Van Avermaet, Chris Froome, Peter Sagan, Egan Bernal en Mark Cavendish die de laatste editie, die van 2021, op zijn naam schreef. Hij haalde het toen voor Tim Merlier en Jasper Philipsen.