Er komt in het seizoen 2019-2020 een nieuwe voetbalploeg in Ingelmunster, voor de derde keer is dat dan al. Na de meest recente fusie, samen met Izegem tot Mandel United, wordt nu SV Ingelmunster boven de doopvont gehouden.

In 2001 verhuisde KSV Ingelmunster naar Harelbeke. De nieuwe naam van de fusieclub was Sporting West. In 2003 werd OMS Ingelmunster opgericht. Die fuseerde in 2017 met KFC Izegem tot Mandel United. En die gaat vanaf volgend seizoen in het nieuwe stadion in Izegem spelen.

Dus zou er geen voetbal meer zijn in Ingelmunster. Daarom komt er nu een nieuwe ploeg: SV Ingelmunster. Het gemeentebestuur geeft op 20 december meer tekst en uitleg.