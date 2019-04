Na 20 (!!) jaar wint Club op Anderlecht

Van 9 september 1998 was het geleden dat Club Brugge nog eens kon winnen in het Astridpark maar donderdagavond is die vervelende statistiek eindelijk rijp voor de prullenmand. Club Brugge klopte Anderlecht met 2-3 en nadert zo tot op 1 punt van leider RC Genk.

Superieur Club voor de pauze

Club startte met een overschot aan vertrouwen en kon dat gevoel al snel in een doelpunt omzetten. Schrijvers recupereerde een uittrap van Didillon en zette goed voor naar Wesley die de 0-1 in doel kopte. Vijf minuten ver en blauw-zwart was al in de winning mood. Club kreeg kans na kans om de score te verdubbelen maar zowel Dennis als Wesley stootten in extremis op een thuisverdediger of op de doelman van paars-wit. Toch kwam de 0-2 er nog voor de pauze. De grensrechter gaf eerst nog buitenspel aan maar na controle door de VAR werd het doelpunt van Dennis toch goedgekeurd: 0-2 halfweg. (Lees verder onder de foto)

Anderlecht mildert maar Club houdt stand

Na de pauze ging de thuisploeg toch meer op zoek naar de aansluitingstreffer. Gerkens lukte daar ook in na 56 minuten (1-2). Club ging wisselen en Amrabat en Danjuma kwamen in de ploeg. Die laatste zette de zege helemaal veilig in de 87e minuut. Al bleef het toch nog even bibberen en beven nadat Trebel er in de 90e minuut nog 2-3 van maakte. Maar daar bleef het bij: Club start de play-offs met zes op zes en nadert tot op 1 punt van RC Genk.