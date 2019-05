Het is het eerste stuk van Team Sky, tegenwoordig Team Ineos, in Roeselare. Koers krijgt de fiets na het stopzetten van Team Sky.

Voor de liefhebbers, het is een Pinarello Dogma, waarde minimum 10.000 euro. Froome haalde er zijn derde Tourzege mee. De Keniaanse Brit was trouwens al twee keer te gast in het Natourcriterium van Roeselare. Naast de fiets krijgt het museum ook nog truitjes van Pools Kampioen Michael Kwiatkowski, en van Tourwinnaar Geraint Thomas.