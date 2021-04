Museeuw: "Wout van Aert is zondag de grote favoriet"

Van Aert heeft een goeie ploeg, en heeft de Ronde ook grondig verkend. Maar ook de winnaar van vorig jaar Mathieu van der Poel en wereldkampioen Julian Alaphilippe zullen klaar zijn, zegt Museeuw, ondanks hun offday in Dwars door Vlaanderen woensdag.

Johan Museeuw, 3x winnaar Ronde van Vlaanderen: "Zijn ploeg heeft getoond dat ze sterk zijn, met Nathan Van Hooydonck. Hij heeft ook Dwars door Vlaanderen niet gereden, om twee keer de verkenning te doen. Hij kent het parcours als zijn broekzak, alles is gewoon voorbereid en is klaar. Het plan ligt er, en hij moet het nu uitvoeren."

De twee andere topfavorieten: Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe kwamen er afgelopen woensdag in Dwars door Vlaanderen niet aan te pas. Ze hebben geen verstoppertje gespeeld volgens Museeuw. Maar zondag zullen ze er staan. "Voor mij heeft het echt wel te maken met de warmte en de allergiepollen die er zijn. Renners die naar lucht happen, die dat niet gewoon zijn. Zondag zien we een totaal andere wedstrijd. Met de namen die we in de voorgaande wedstrijden gezien hebben."

Zondag zal het ook een stuk frisser zijn. Maar naast de grote drie zijn er nog heel wat andere kandidaat-winnaars. Wat kan Yves Lampaert? "Ik Heb een goeie Lampaert gezien, maar telkens in het defensief. Tactisch of door omstandigheden zat hij achteraan, in een tweede, in een derde groep. En daar reed hij echt wel heel sterk."