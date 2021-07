Bij Aalbeke Sport was het gisteren feest. De derdeprovincialer mocht een nieuwe kunstgrasmat inspelen en zette dat in de verf met een oefenwedstrijd tegen 1B-ploeg Moeskroen.

Aalbeke Sport investeerde de afgelopen tijd grondig in hun infrastructuur. Met een nieuw kunstgrasveld en aangepaste verlichting is de voetbalploeg meer dan klaar om het nieuwe seizoen aan te vatten. Een galawedstrijd tegen tweedeklasser Moeskroen met heel wat oud-spelers van beide ploegen maakte het feest compleet. Ook ex-sterspelers Mbo en Emile Mpenza, nu sportief directeur en T3 bij Moeskroen, waren van de partij in Aalbeke.