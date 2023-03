Morgen E3: Julien Vermote blikt vooruit

Met de E3 Saxo Classic gaan we morgen de laatste rechte lijn in richting Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar reed Julien Vermote nog in dienst van zijn kopman Mathieu van der Poel in Vlaanderens mooiste, maar nu zal de 33-jarige Kortrijkzaan werkloos moeten toekijken.

Zijn laatste koers was Parijs-Tours, op 9 oktober, maar toen wist Julien Vermote al dat een verlengd verblijf bij Alpecin-Deceuninck uitgesloten was. Vijf maanden later heeft hij nog steeds geen nieuw contract. Ondertussen blijft hij de conditie onderhouden. Hij is zelfs net terug van stage in Spanje.

De E3 Saxo Classic krijgt morgen een topbezetting aan de start. Pogacar, Van Aert, van der Poel, Alaphilippe: iedereen die volgende week wil meedoen voor de prijzen tussen Brugge en Oudenaarde, maakt morgen zijn opwachting in de E3 Arena.

Live op stream en tv

Je hoeft trouwens niks te missen van al dat moois. Vanaf kwart voor elf kun je bij ons de ploegenvoorstelling volgen op tv, en een kwartier vroeger al via livestream op onze website.