Mooi eerbetoon aan triatleet Frederik Van Lierde

Frederik van Lierde (41) heeft gisteren de laatste triatlon uit z’n carrière winnend afgesloten.

In Menen leek Pieter Heemeryck op weg naar de zege, maar hij wachtte Van Lierde en ook Bart Aernouts op om daarna samen naar de finish te lopen. Frederik Van Lierde mocht daarna als winnaar over de aankomstlijn, in z'n thuisstad. Op facebook postte hij een filmpje waarin hij hulde brengt aan zijn grote voorbeeld. “Thank you Fré. Will remember this race forever. Triathlon, the most beautiful sport there is.”

