Minerva CT hoopt op doorstart in 2024

Volgend seizoen zullen er geen renners van Minerva in het peloton rijden, maar de manager hoopt dat dat in 2024 opnieuw wel kan.

Na het overlijden van mecenas en Minervabaas Filip Carpentier stond de toekomst van wielerploeg Minerva op losse schroeven. In het najaar kregen de renners hun vrijheid (ook ploegleider Preben Vanhecke tekende ondertussen bij Alpecin-Deceuninck), maar achter de schermen bleef manager Gilbert Orbie verder werken om de ploeg in het peloton te houden.

"Maar ik raak niet verder dan zeventig procent van het nodige budget, en dus gooi ik voor volgend seizoen de handdoek in de ring. Ik blijf echter verder werken om Minerva CT in 2024 een doorstart te laten nemen. Het belangrijkste is dat iedereen op een correcte manier kan afscheid nemen. Ik wil benadrukken dat de firma Minerva al zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de ploeg is nagekomen.."